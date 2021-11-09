Опрос: 59% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от COVID-19

Согласно опросу, проведённому сервисом SuperJob, большинство российских компаний (59%) организовали вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

При этом, как пишет «Газета.Ru», 32% работодателей кампанию по вакцинации не запускали, а 9% респондентов сообщили, что подобное решение к настоящему времени в их организациях не принято, или затруднились ответить.

Аналитики также поинтересовались у работодателей, организовывали ли они вакцинацию сотрудников от гриппа.

Так, 41% опрошенных ответили положительно, 48% — отрицательно, ещё 11% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 1 тыс. работодателей из всех округов России.

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