В Росгвардии рассказали о погибшем в Петербурге сотруднике СОБРа

Погибшим в Петербурге во время задержания мошенников оказался старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров.

Захаров родился в городе Ковдоре Мурманской области в 1973 году.

Он проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» — с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Захаров награждён государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что ведомство рассматривает вопрос о награждении погибшего в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге бойца СОБРа.

Утром 9 ноября, как информировал kp.ru, на Пулковском шоссе в Петербурге преступник при задержании переехал сотрудника Росгвардии. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Позднее находившийся за рулём автомобиля был задержан.