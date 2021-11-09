Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде

В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении погибшего в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге бойца СОБР. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск Национальной гвардии России.

«Сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «в сложной ситуации Захаров проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу».

В пресс-службе добавили, что в Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Как ранее сообщал портал kp.ru, утром 9 ноября на Пулковском шоссе преступник при задержании переехал сотрудника Росгвардии. От полученных травм он скончался на месте.

Позднее мужчину, который был за рулём, задержали.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.