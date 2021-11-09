После гибели бойца СОБР в Петербурге возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сказали РИА Новости в ведомстве.
Там добавили, что подозреваемый — 38-летний мужчина — был задержан на кольцевой автомобильной дороге. В настоящее время решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.
Как ранее сообщал портал kp.ru, утром 9 ноября на Пулковском шоссе преступник при задержании переехал сотрудника Росгвардии, который от полученных травм скончался на месте.
Позднее мужчину, который был за рулём, задержали.