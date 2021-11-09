После гибели бойца СОБР в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после того, как в Санкт-Петербурге сбили насмерть бойца СОБР.
После гибели бойца СОБР в Петербурге возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Там добавили, что подозреваемый — 38-летний мужчина — был задержан на кольцевой автомобильной дороге. В настоящее время решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

Как ранее сообщал портал kp.ru, утром 9 ноября на Пулковском шоссе преступник при задержании переехал сотрудника Росгвардии, который от полученных травм скончался на месте.

Позднее мужчину, который был за рулём, задержали.

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