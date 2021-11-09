Минтруд: с 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно

Пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда России.

«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России и единого госреестра ЗАГС», — заявили ТАСС в ведомстве.

В Минтруда уточнили, что подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется.

Ранее ПФР объяснил правила выплаты пенсий проживающим в СНГ россиянам.