Захарова прокомментировала слова Порошенко об «адских санкциях» против Лукашенко

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего украинского лидера Петра Порошенко об «адских санкциях» против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Захарова прокомментировала слова Порошенко об «адских санкциях» против Лукашенко
  • © МИД РФ

«Это смеет говорить деятель, под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан?» — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что Россия «безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев».

«Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — добавила она.

Ранее Порошенко в Telegram-канале предложил ввести жёсткие ограничения против Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

9 ноября МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

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