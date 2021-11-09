Захарова прокомментировала слова Порошенко об «адских санкциях» против Лукашенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего украинского лидера Петра Порошенко об «адских санкциях» против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Это смеет говорить деятель, под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан?» — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что Россия «безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев».

«Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — добавила она.

Ранее Порошенко в Telegram-канале предложил ввести жёсткие ограничения против Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

9 ноября МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.