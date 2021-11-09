Захарова прокомментировала слова Порошенко об «адских санкциях» против Лукашенко
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«Это смеет говорить деятель, под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан?» — написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что Россия «безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев».
«Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — добавила она.
Ранее Порошенко в Telegram-канале предложил ввести жёсткие ограничения против Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
9 ноября МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.