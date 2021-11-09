Приложение «ЕМИАС.ИНФО» удостоилось международной премии

Мобильное приложение Единой цифровой платформы здравоохранения «ЕМИАС.ИНФО» вошло в пятёрку победителей премии eHealthcare Leadership Awards.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Платформа получила почётный приз в категории «Лучшее платформенно-ориентированное приложение».

Уточняется, что система была создана в 2014 году специалистами Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий Москвы.

Пользователи приложения имеют доступ к своей медкарте, где есть данные осмотров врачей и результаты лабораторных исследований. В числе прочего в базе также сохраняются выписанные рецепты, больничные листы и данные о вызовах скорой помощи.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.