Приложение «ЕМИАС.ИНФО» удостоилось международной премии
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Платформа получила почётный приз в категории «Лучшее платформенно-ориентированное приложение».
Уточняется, что система была создана в 2014 году специалистами Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий Москвы.
Пользователи приложения имеют доступ к своей медкарте, где есть данные осмотров врачей и результаты лабораторных исследований. В числе прочего в базе также сохраняются выписанные рецепты, больничные листы и данные о вызовах скорой помощи.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.