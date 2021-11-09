Телеведущий Малозёмов напомнил о важности своевременной разморозки холодильника

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Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов рассказал, когда и зачем размораживать холодильник.
Телеведущий Малозёмов напомнил о важности своевременной разморозки холодильника
  • Pixabay

«Главным признаком и главной причиной для разморозки является скопившаяся на охладительных элементах толстая «вафля» из измороси и наросшего инея. Проблема в том, что она обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами и фактически мешает холодильнику работать в полную мощь... Поэтому, как только вы видите, что самые холодные части уже покрыты белым слоем инея, — это признак, что пора размораживать», — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Если холодильник вовремя не разморозить, он будет быстрее изнашиваться и тратить больше электроэнергии, предупредил Малозёмов.

Ранее менеджер по тестированию Selectel Владимир Туров в беседе с «Газетой.Ru» дал советы по самостоятельной сборке компьютера.

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