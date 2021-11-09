Профессор Чуланов заявил, что третья волна COVID-19 в России плавно перешла в четвёртую
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«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну», — цитирует РИА Новости эксперта.
Об этом он сказал на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».
По данным на 9 ноября, за сутки в России выявили 39 160 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 39 400 заболевших.