Профессор Чуланов заявил, что третья волна COVID-19 в России плавно перешла в четвёртую

Третья волна новой коронавирусной инфекции в России плавно переросла в четвёртую. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну», — цитирует РИА Новости эксперта.

Об этом он сказал на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

По данным на 9 ноября, за сутки в России выявили 39 160 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 39 400 заболевших.