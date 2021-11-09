За сутки в России выявили 39 160 случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в России выявили 39 160 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 39 400 заболевших.
- Reuters
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 873 655 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 619 596 пациентов. За сутки выздоровели 32 036 человек, накануне — 25 582.
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