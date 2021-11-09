Минздрав Приморья рассказал о темпах вакцинации населения от COVID-19

На прошлой неделе в Приморском крае от коронавируса ежедневно прививались около 10 тыс. человек. Показатели этой недели составляют примерно 7 тыс. человек в сутки.

«На прошлой неделе мы прививали по 10 тыс. человек в день, а за праздники темп немного снизился — за четыре дня по 7 тыс. в день», — цитирует ИА PrimaMedia министра здравоохранения региона Анастасию Худченко.

Для достижения 80% коллективного иммунитета необходимо увеличить показатели вакцинации в три раза, пояснила она.

На данный момент в Приморье выработано около 30% коллективного иммунитета.

Ранее инфекционист Тимаков в беседе с kp.ru высказался об уровне антител, необходимом для защиты от COVID-19.