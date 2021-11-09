В Госдуме прокомментировали законопроект о выплатах алиментов на детей-инвалидов

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала об инициативе дополнить законодательство нормой о дифференциации алиментов для семей с детьми-инвалидами.
В Госдуме прокомментировали законопроект о выплатах алиментов на детей-инвалидов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

О продолжении работы над направлениями, заложенными комитетом по вопросам семьи, женщин и детей предыдущего созыва, Нина Останина рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

«В первую очередь это законопроект о создании пополняемого фонда, за счёт которого государство сможет помогать семьям, где один из родителей уклоняется от своих обязанностей, о чём не раз говорил Владимир Путин. Мы готовы выступить инициаторами законодательной инициативы. Детали будущего документа обсудим на парламентских слушаниях. Пока члены нашего комитета единодушны, что необходимо дополнить законодательство нормой о дифференцированных алиментных отчислениях для наиболее уязвимых категорий, в первую очередь — детей-инвалидов», — сказала она, отметив, что в настоящее время алименты для здорового ребёнка и ребёнка-инвалида назначаются в одинаковом размере.

Ранее управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина в беседе с «Известиями» положительно оценила дополнительные меры поддержки семей с детьми, принимаемые правительством России.

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