Лавров: ксенофобия в Казахстане нацелена на дискредитацию связей с Россией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана преследуют цель испортить диалог между двумя странами.
Лавров: ксенофобия в Казахстане нацелена на дискредитацию связей с Россией
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Об этом он заявил в статье, опубликованной в «Российской газете».

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — отметил Лавров.

По его словам, по каждому тревожному случаю оперативно принимаются совместные меры.

Он подчеркнул, что мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская — в России.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей.

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