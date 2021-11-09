Лавров: ксенофобия в Казахстане нацелена на дискредитацию связей с Россией
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Об этом он заявил в статье, опубликованной в «Российской газете».
«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — отметил Лавров.
По его словам, по каждому тревожному случаю оперативно принимаются совместные меры.
Он подчеркнул, что мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская — в России.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей.