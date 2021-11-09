Минюст включил в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года

Советский документальный фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» включён в список экстремистских материалов. Соответствующий список был опубликован на сайте Минюста России.

На сайте ведомства уточняется, что федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.

Данный фильм признан экстремистским по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

В октябре Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

* «Мужское государство» — объединение признано экстремистским по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.