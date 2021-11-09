Минюст включил в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
На сайте ведомства уточняется, что федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.
Данный фильм признан экстремистским по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.
В октябре Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.
* «Мужское государство» — объединение признано экстремистским по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.