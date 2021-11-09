В Приморье вертолёт со спасателями вылетел на помощь экипажу контейнеровоза

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Вертолёт со спасателями вылетел для эвакуации экипажа судна Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки.
В Приморье вертолёт со спасателями вылетел на помощь экипажу контейнеровоза
  • globallookpress.com
  • © МЧС России

«Вылетел вертолёт, чтобы снять экипаж (судна Rise Shine)», — приводит РИА Новости слова директора приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Ивана Агаревского.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию с терпящим бедствие контейнеровозом Rise Shine.

Он отметил, что спасение экипажа станет возможным, как только успокоится волнение моря.

На борту судна находятся 14 человек, по данным капитана, они в безопасности.

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