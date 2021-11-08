В Мытищах 11 домов остались без воды после прорыва трубы

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Одиннадцать домов остались без воды в Мытищах Московской области по причине прорыва трубы, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.
В Мытищах 11 домов остались без воды после прорыва трубы
  • globallookpress.com
  • © Benjamin Beytekin/dpa

«Произошёл прорыв магистральной трубы. Вскрыли трубу, определяем причину», — приводит РИА Новости слова Азарова со ссылкой на пресс-службу мытищинской администрации.

По его словам, пришлось оставить без воды 11 домов. Он уточнил, что необходимо перекрыть магистраль, чтобы сбросить давление.

«Подвалы подтопило, пришлось отключить один дом от электроснабжения. Будем откачивать воду. Подключать дома к электричеству. К утру авария должна быть устранена», — сказал глава округа.

8 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что около 100 тыс. жителей Орла остались без холодного водоснабжения из-за прорыва магистрального трубопровода.

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