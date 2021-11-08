В Минсельхозе рассказали о ситуации со сбором зерна в России

В Минсельхозе сообщили, что на текущий момент в российских регионах собраны 122 млн т зерна.

«По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 8 ноября 2021 года, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,7 млн га, намолочено 122 млн т зерна», — приводит ТАСС заявление.

По данным министерства, в текущем году собраны 18,7 млн т ячменя, 12,5 млн т кукурузы на зерно, 1,1 млн т риса.

Ранее издание vtomske.ru сообщало, что в Томской области в ходе уборочной кампании намолочено более 445 тыс. т зерна.