Беглов анонсировал усиление контроля за ограничениями по COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» анонсировал усиление контроля за ограничениями по COVID-19 в городе.
Беглов анонсировал усиление контроля за ограничениями по COVID-19 в Петербурге
  • Reuters

«Борьба с эпидемией в Петербурге будет продолжена без остановки деятельности предприятий общественного питания, индустрии развлечений и непродовольственных магазинов... с 8 ноября для них установлен режим работы строго до 23:00. Город усилит контроль за соблюдением этого и других действующих ограничений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, нарушения антикоронавирусных ограничений будут серьёзно наказываться «вплоть до отзыва разрешений на работу».

Ранее Беглов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

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