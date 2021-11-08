Беглов анонсировал усиление контроля за ограничениями по COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» анонсировал усиление контроля за ограничениями по COVID-19 в городе.

«Борьба с эпидемией в Петербурге будет продолжена без остановки деятельности предприятий общественного питания, индустрии развлечений и непродовольственных магазинов... с 8 ноября для них установлен режим работы строго до 23:00. Город усилит контроль за соблюдением этого и других действующих ограничений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, нарушения антикоронавирусных ограничений будут серьёзно наказываться «вплоть до отзыва разрешений на работу».

Ранее Беглов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.