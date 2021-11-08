Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

«Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге. Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», — цитирует ТАСС Беглова.

Согласно данным на 8 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 8 834 495 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.