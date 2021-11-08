Тренер по оздоровительному фитнесу дала советы по поддержанию формы в пандемию
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«Составьте план ежедневных тренировок. Не забывайте его придерживаться. Основное правило: регулярные тренировки и поэтапное повышение нагрузок», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
Как отметила Чижевская, хорошее здоровье стоп — ключ к тому, чтобы оставаться физически активными.
Для полноценных тренировок дома нужно минимум оборудования. Например, существует такой мобильный тренажёр, как балансировочная подушка.
Ранее Светлана Колодная, ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.