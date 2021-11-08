Ленобласть продлит запрет на работу ночных клубов

Власти Ленинградской области приняли решение продлить запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий», — сказано в заявлении.

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