Ленобласть продлит запрет на работу ночных клубов

Короткая ссылка
Власти Ленинградской области приняли решение продлить запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом в регионе.
Ленобласть продлит запрет на работу ночных клубов
  • © Алексей Наумов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий», — сказано в заявлении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить