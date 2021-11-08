В Подмосковье капитальный ремонт сделали в 11 медорганизациях с начала года

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В Московской области капитально отремонтировали семь стационаров и четыре поликлиники с начала 2021 года.
В Подмосковье капитальный ремонт сделали в 11 медорганизациях с начала года
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает «Радио 1».

«Всего в программе капитального ремонта в этом году 40 объектов. На текущий момент открыто уже 11 объектов — семь стационарных и четыре поликлинических», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

По словам министра, всего в этом году должен быть завершён ремонт 20 объектов — десяти поликлиник и десяти стационаров.

Как ранее сообщал kp.ru, в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского появится высокотехнологичный стационарный комплекс.

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