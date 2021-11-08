В Москве после смерти пострадавшего в ДТП с такси ребёнка возбуждено дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. — RT)», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в результате ДТП с такси на Ярославском шоссе в Москве пострадали три человека, в том числе ребёнок.
Позднее стало известно, что находившийся в тяжёлом состоянии ребёнок скончался.