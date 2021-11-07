В Москве в ДТП с такси пострадали три человека

В результате ДТП с такси на Ярославском шоссе в Москве пострадали три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«В результате ДТП пострадали три человека: водитель такси и два его пассажира — женщина и мальчик 2014 года рождения, которых госпитализировали с различными травмами», — говорится в сообщении.

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси.