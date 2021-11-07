В Москве в ДТП с такси пострадали три человека
- РИА Новости
«В результате ДТП пострадали три человека: водитель такси и два его пассажира — женщина и мальчик 2014 года рождения, которых госпитализировали с различными травмами», — говорится в сообщении.
Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части.
Ранее сообщалось, что в Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси.