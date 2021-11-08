Инженеру назначили восемь лет колонии по делу об отравлении таллием в Таганроге

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Таганрогский городской суд Ростовской области назначил восемь лет колонии инженеру-конструктору Владиславу Шульге по делу об отравлении токсичным веществом — таллием — сотрудников авиазавода.
Инженеру назначили восемь лет колонии по делу об отравлении таллием в Таганроге
  • РИА Новости

«Шульге назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит РИА Новости заявление представителя региональной прокуратуры.

Уточняется, что государственное обвинение в ходе прений запрашивало именно такое наказание.

В сентябре 2018 года издание «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщало, что в Ростовской области временно отстранён от должности инженер авиазавода, обвиняемый в отравлении таллием сотрудников предприятия.

Мужчине вменяли статью об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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