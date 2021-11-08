Суд оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Суд в Москве оштрафовал ещё на 2 млн рублей компанию Google за неудаление запрещённого контента.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сообщила она.

1 ноября в Роскомнадзоре сообщали, что с начала текущего года в России Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Google оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 180 млн рублей.