Полиция обнаружила подпольный цех с контрафактным алкоголем под Челябинском

Правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по изготовлению и сбыту контрафактного алкоголя в Челябинской области.

«В ходе проведённых обысков по местам производства и хранения нелегальной продукции в Каслинском и Сосновском районах было изъято около 18 тонн этилового спирта, порядка 3 тыс. готовых к реализации бутылок крепких напитков», — сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве отметили, что алкоголь производили в арендованных складских помещениях двое местных жителей. Причинённый ущерб оценивается в 2 млн рублей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Минфин России ранее выступил за ужесточение уголовной ответственности в сфере незаконного производства и сбыта алкоголя.