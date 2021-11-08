На Ямале усилили меры по недопущению распространения COVID-19
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- РИА Новости
По данным портала «Вслух.ру», ямальцы в возрасте старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 31 декабря включительно. При этом правила не коснутся вакцинированных или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев граждан.
Работодатели должны перевести сотрудников старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями на удалённый режим работы для вакцинации в течение месяца в случае отсутствия медпротивопоказаний против прививок.
В период с 23:00 до 06:00 запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания.
Для посещения заведений досуга непривитые граждане должны, помимо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, показать документ, который подтверждает наличие противопоказаний к вакцинации.
Вирусолог Александр Шестопалов ранее объяснил, почему переболевшим COVID-19 неофициально не дают QR-код.