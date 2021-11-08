Вирусолог объяснил, почему переболевшим COVID-19 неофициально не дают QR-код

Если человек переболел коронавирусной инфекцией дома и никуда не обращался за медицинской помощью, факт перенесённого заболевания невозможно доказать даже при наличии антител в анализе крови, заявил вирусолог Александр Шестопалов.

В комментарии Общественной службе новостей он напомнил, что когда пациент переносит COVID-19 в медучреждении и факт болезни подтверждён официально, ему обязаны предоставить QR-код.

«Антитела — это тоже показатель перенесённой болезни, но он косвенный. Только обращение в медучреждение и фиксация заболевания могут считаться «доказательствами» болезни», — утверждает профессор, доктор биологических наук, вирусолог Александр Шестопалов.

С понедельника, 8 ноября, россияне могут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни. Теперь документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде.