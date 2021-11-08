Цены на комнаты в России подорожали на 17,1% за год

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Цены на комнаты в России за последние 12 месяцев подорожали на 17,1% — их средняя стоимость составляет 976 202 рубля, следует из данных федерального портала «Мир квартир».
Цены на комнаты в России подорожали на 17,1% за год
  • РИА Новости

Эксперты проанализировали рост цен на комнаты в 69 городах России, сообщают «Известия».

Как выяснилось, больше всего в цене выросло жильё в Сочи — средняя стоимость комнаты к настоящему времени там составляет около 3,4 млн рублей.

«На эти деньги вполне можно купить двухкомнатную квартиру в половине городов из нашего списка. Видимо, так повлиял мораторий на новое строительство, повлёкший рост цен буквально на всю сочинскую недвижимость», — говорится в сообщении аналитиков.

По тем же причинам в Краснодаре комнаты подорожали на 54,8%, до 1,4 млн рублей.

При этом самой дорогой по-прежнему считается недвижимость в Москве — там комнату можно приобрести в среднем за 4,1 млн рублей. Цены в российской столице выросли на 33,3% за год.

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков ранее назвал условие для снижения цен на жильё в стране.

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