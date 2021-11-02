Специалист в области недвижимости назвал условие для снижения цен на жильё в России

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков выразил мнение, что снижение стоимости недвижимости в стране возможно в перспективе.

Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Откатов по ценам, к сожалению, у нас пока нет. Этого не будет до тех пор, пока у нас объём предложения существенно не будет превышать спрос. Тогда мы можем надеяться, что произойдёт снижение цен на недвижимость. Но боюсь, что эта перспектива для нас достаточно долгая», — сказал Шлеменков.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.