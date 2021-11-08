Президент России Владимир Путин заявил, что холдинг «Вертолёты России» показал свою дееспособность, и предложил обсудить дальнейшие перспективы его работы.

Об этом российский лидер сообщил на встрече с гендиректором компании Андреем Богинским.

«Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует, и каковы перспективы», — сказал Путин.

По его словам, Россия всегда по праву гордилась своим вертолётостроением.

«Только сейчас 8 тыс. машин наших эксплуатируются в 100 странах мира», — добавил президент России.

Ранее стало известно, что холдинг «Вертолёты России» намерен до конца 2025 года произвести более 1100 вертолётов.