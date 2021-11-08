В Подмосковье рассказали о возрасте большинства госпитализированных с коронавирусом

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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о возрасте большинства госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Подмосковье рассказали о возрасте большинства госпитализированных с коронавирусом
  • AP

По её словам, большинство госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье — старше 60 лет.

«По госпитализации... структура изменилась... У нас выросла группа 40—49 лет на 1% и группа старше 80 лет также на 1%. 60% всех госпитализированных — это люди 60+», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Стригункова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Московской области остаётся напряжённой, но стабилизировалась за прошедшую неделю, когда были объявлены нерабочие дни.

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