В Подмосковье рассказали о возрасте большинства госпитализированных с коронавирусом

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о возрасте большинства госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По её словам, большинство госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье — старше 60 лет.

«По госпитализации... структура изменилась... У нас выросла группа 40—49 лет на 1% и группа старше 80 лет также на 1%. 60% всех госпитализированных — это люди 60+», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Стригункова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Московской области остаётся напряжённой, но стабилизировалась за прошедшую неделю, когда были объявлены нерабочие дни.