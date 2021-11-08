Бывшего священника из ЕАО приговорили к 18 годам колонии по делу о растлении 53 мальчиков

Бывшего священника из Еврейской автономном области приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет.

Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года.

По данным следствия, в растлении детей также участвовал помощник священнослужителя — звонарь Сергей Моос.

«Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы... Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима», — рассказала собеседница агентства.

По её словам, подсудимые признали свою вину частично.

В феврале 2020 года президент кировской федерации карате-кекусинкай Михаил Хурамшин был осуждён на семь лет колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребёнка.