На госуслугах восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации большинству пользователей
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- РИА Новости
Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.
По его словам, в настоящее время на портале действует скрипт, который восстанавливает сроки действия сертификатов.
«У большинства пользователей уже всё штатно и всё по-прежнему», — цитирует его Интерфакс.
Качанов уточнил, что портал госуслуг работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.
В Минцифры добавили, что QR-коды действительны год.