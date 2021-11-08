На госуслугах восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации большинству пользователей

На портале «Госуслуги» большинству пользователей восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

По его словам, в настоящее время на портале действует скрипт, который восстанавливает сроки действия сертификатов.

«У большинства пользователей уже всё штатно и всё по-прежнему», — цитирует его Интерфакс.

Качанов уточнил, что портал госуслуг работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.

В Минцифры добавили, что QR-коды действительны год.