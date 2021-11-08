Сенатор Круглый назвал причину введения новой формы COVID-сертификата в России
- Reuters
«Во-первых, это унификация сертификата. Надеюсь, большая защита, потому что, как известно, нередко их подделывают. Потом это важно для регионов, так как там до сих пор существуют сертификаты разной формы», — цитирует сенатора НСН.
По его словам, не стоит опасаться, что прежние данные при переходе на новые сертификаты могут пропасть — несмотря на временные сбои, сайт госуслуг работает штатно.
С понедельника, 8 ноября, россияне смогут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни. Теперь документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде.