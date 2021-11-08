Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал эффект от введения нерабочих дней в России.

Он заявил, что «пока рано делать вывод».

«Он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семёновича Собянина (мэра Москвы). Мы с вами живём в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в Московском регионе», — сообщил Песков.

По его словам, «собственно, это дало основания для того, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве».

Пресс-секретарь добавил, что «полный эффект можно будет как-то всё-таки осознавать в более длинной перспективе».

Согласно данным на 8 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 8 834 495 случаев COVID-19.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.