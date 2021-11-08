Подписано распоряжение правительства о работах по комплексному развитию Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписано распоряжение правительства, которое даёт старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определён перечень из 27 приоритетных объектов.

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин отметил, что за восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру.

«В первую очередь речь идёт об обновлении жилищно-коммунального хозяйства. Это свыше 20 объектов. Их модернизация позволит обеспечивать жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год. Сейчас городские сети водоотведения изношены более чем на 70%», — рассказал он.

Кроме того, предлагается подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, а также помочь решить проблемы со снабжением водой и канализацией для обеспечения нормальной инфраструктурой более 460 многодетных семей.

Комплексный план предусматривает мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов. Мишустин отметил, что это позволит открыть для людей новые пляжные территории.

«Рассчитываем, что запланированные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду, а главное — сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места, в том числе в индустрии гостеприимства», — заявил Мишустин.

В сентябре 2020 года власти Сочи рассказали о масштабной работе по модернизации прибрежной полосы, также готовился проект реконструкции и строительства морских бун.