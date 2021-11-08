Подписано распоряжение правительства о работах по комплексному развитию Сочи

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписано распоряжение правительства, которое даёт старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определён перечень из 27 приоритетных объектов.
Подписано распоряжение правительства о работах по комплексному развитию Сочи
  • AP

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин отметил, что за восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру.

«В первую очередь речь идёт об обновлении жилищно-коммунального хозяйства. Это свыше 20 объектов. Их модернизация позволит обеспечивать жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год. Сейчас городские сети водоотведения изношены более чем на 70%», — рассказал он.

Кроме того, предлагается подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, а также помочь решить проблемы со снабжением водой и канализацией для обеспечения нормальной инфраструктурой более 460 многодетных семей.

Комплексный план предусматривает мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов. Мишустин отметил, что это позволит открыть для людей новые пляжные территории.

«Рассчитываем, что запланированные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду, а главное — сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места, в том числе в индустрии гостеприимства», — заявил Мишустин.

В сентябре 2020 года власти Сочи рассказали о масштабной работе по модернизации прибрежной полосы, также готовился проект реконструкции и строительства морских бун.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить