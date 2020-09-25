Власти Сочи сообщили о предстоящей реконструкции набережных
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- РИА Новости
Об этом информирует Nation News.
До конца года в городе будет проведена масштабная работа по модернизации прибрежной полосы. Подготавливается проект реконструкции и строительства морских бун.
«Проведение работ по отсыпке пляжеудерживающего материала требует серьёзного финансирования. Ориентировочная стоимость берегоукрепительных работ составляет порядка 1 млрд рублей. Но мы понимаем, что это важный вопрос для города, и потому озвучиваем его на всех уровнях власти — и краевой, и федеральной», — сообщил Алексей Копайгородский.
Также он сообщил о федеральном пилотном проекте «Сочи — жемчужина России». Сейчас он находится на стадии разработки.
«Проект предусматривает полное восстановление всех сетей водоснабжения и водоотведения и запуск всех очистных сооружений. Это масштабная работа», — объяснил Копайгородский.
Ранее сайт kp.ru писал о реконструкции Северного речного вокзала в Москве.