Власти Сочи сообщили о предстоящей реконструкции набережных

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский на встрече с журналистами заявил, что в городе планируют реконструировать порядка 25 км набережных.
Власти Сочи сообщили о предстоящей реконструкции набережных
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Об этом информирует Nation News.

До конца года в городе будет проведена масштабная работа по модернизации прибрежной полосы. Подготавливается проект реконструкции и строительства морских бун.

«Проведение работ по отсыпке пляжеудерживающего материала требует серьёзного финансирования. Ориентировочная стоимость берегоукрепительных работ составляет порядка 1 млрд рублей. Но мы понимаем, что это важный вопрос для города, и потому озвучиваем его на всех уровнях власти — и краевой, и федеральной», — сообщил Алексей Копайгородский. 

Также он сообщил о федеральном пилотном проекте «Сочи — жемчужина России». Сейчас он находится на стадии разработки.

«Проект предусматривает полное восстановление всех сетей водоснабжения и водоотведения и запуск всех очистных сооружений. Это масштабная работа», — объяснил Копайгородский. 

Ранее сайт kp.ru писал о реконструкции Северного речного вокзала в Москве.

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