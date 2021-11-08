В Подмосковье выявили 3429 заболевших коронавирусом за сутки
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Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«Московская область — 3429», — заявили в оперштабе.
Днём ранее в регионе выявили 3297 случаев заболевания.
За сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 39 165 заболевших.
Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.