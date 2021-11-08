В Подмосковье выявили 3429 заболевших коронавирусом за сутки

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В Московской области в течение суток зафиксировали 3429 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является максимумом с начала пандемии.
В Подмосковье выявили 3429 заболевших коронавирусом за сутки
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Московская область — 3429», — заявили в оперштабе.

Днём ранее в регионе выявили 3297 случаев заболевания.

За сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 39 165 заболевших.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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