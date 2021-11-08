В Удмуртии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Отмечается, что за последнюю неделю октября ОРВИ заболели 14 935 жителей Удмуртии, из них 7529 — дети до 14 лет.
Среднереспубликанский показатель составил 981,3 случая заболевания на 100 тыс. населения, уточнили в республиканском Роспотребнадзоре.
Больше всего пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями выявили в Ижевске, Можге, Глазове и 14 сельских районах.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.