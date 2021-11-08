В Удмуртии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии заявили, что в республике зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 32,6%.
В Удмуртии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Отмечается, что за последнюю неделю октября ОРВИ заболели 14 935 жителей Удмуртии, из них 7529 — дети до 14 лет.

Среднереспубликанский показатель составил 981,3 случая заболевания на 100 тыс. населения, уточнили в республиканском Роспотребнадзоре.

Больше всего пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями выявили в Ижевске, Можге, Глазове и 14 сельских районах.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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