Кабмин создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по вопросам социальной сферы.
Кабмин создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи… Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию», — заявил Мишустин.

Он также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.

Ранее, как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.

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