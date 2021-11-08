Кабмин создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по вопросам социальной сферы.

«Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи… Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию», — заявил Мишустин.

Он также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.

Ранее, как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.