Кабмин создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами
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«Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи… Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию», — заявил Мишустин.
Он также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.
Ранее, как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.