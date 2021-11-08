В ТиНАО завершили строительство школы на 1000 учеников

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В городе Московском в ТиНАО завершили строительство школы на 1 тыс. учеников.
В ТиНАО завершили строительство школы на 1000 учеников
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

«Объект возведён на Радужной улице, владение 5, в микрорайоне Град Московский за счёт городского бюджета. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Школа готовится к вводу в эксплуатацию», — заявили в пресс-службе.

В здании предусмотрены современные классы, спортзалы, медицинский блок, кабинет психолога, конференц-зал, помещения для кружков. Дети смогут заниматься живописью, шахматами, робототехникой, кино- и фотоискусством.

Также на территории есть физкультурно-спортивная и учебно-опытная зоны.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье построят ещё 50 школ благодаря федеральной поддержке.

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