Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале работ по модернизации службы занятости для облегчения поиска нужных вакансий и специалистов в стране.

«Чтобы сделать более удобным поиск работы для потенциальных сотрудников, начнём модернизацию государственной службы занятности населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, новые технологии помогут соискателям более эффективно находить нужные вакансии, а предприятиям будет легче найти новых специалистов.

Столичная служба занятости совместно с Департаментом информационных технологий ранее запустила онлайн-сервис по поиску работы на портале mos.ru.

Как сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.