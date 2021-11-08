Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале работ по модернизации службы занятости для облегчения поиска нужных вакансий и специалистов в стране.
Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости в России
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Чтобы сделать более удобным поиск работы для потенциальных сотрудников, начнём модернизацию государственной службы занятности населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, новые технологии помогут соискателям более эффективно находить нужные вакансии, а предприятиям будет легче найти новых специалистов.

Столичная служба занятости совместно с Департаментом информационных технологий ранее запустила онлайн-сервис по поиску работы на портале mos.ru.

Как сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

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