Генпрокуратура просит Верховный суд рассмотреть дело Фургала в Подмосковье
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Защита обвиняемых просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска», — добавил представитель надзорного ведомства.
По словам прокурора, рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске «препятствует объективному рассмотрению» из-за «обширного круга связей у Фургала».
Отмечается, что защита просит Верховный суд рассмотреть дело Фургала с участием присяжных.
27 октября Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края. Уголовное дело было направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.