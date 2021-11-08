Генпрокуратура просит Верховный суд рассмотреть дело Фургала в Подмосковье

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Генеральная прокуратура России просит Верховный суд рассмотреть в Московской области уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Генпрокуратура просит Верховный суд рассмотреть дело Фургала в Подмосковье
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Защита обвиняемых просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска», — добавил представитель надзорного ведомства.

По словам прокурора, рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске «препятствует объективному рассмотрению» из-за «обширного круга связей у Фургала».

Отмечается, что защита просит Верховный суд рассмотреть дело Фургала с участием присяжных.

27 октября Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края. Уголовное дело было направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

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