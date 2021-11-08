ОНК: заключённые женского СИЗО Москвы заявили о грубых нарушениях их прав

Заключённые СИЗО №6 УФСИН Москвы утверждают, что в учреждении грубо нарушаются их права на конфиденциальное общение с адвокатами, жалуются на деятельность так называемых «старших по камере» и антисанитарию в прогулочных двориках. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Из-за карантинных мер в СИЗО общение арестованных с адвокатами происходит в помещениях для краткосрочных свиданий, адвокаты и их подзащитные разделены стеклянными перегородками и разговаривают по телефону, — рассказал представитель комиссии. — Обратившиеся к нам женщины утверждают, что зачастую рядом сидят или прогуливаются по помещению следователи, ведущие их дела, и слушают переговоры обвиняемых с защитниками».

Правозащитник напомнил, что УПК России гарантирует право обвиняемого «иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально». Кроме того, разговоры по телефонам в помещениях для краткосрочных свиданий прослушиваются, записываются и могут стать доступны следователям, добавил собеседник RT.

Также заключённые СИЗО пожаловались на «старших по камере», которые действуют якобы при поддержке администрации СИЗО.

«Одна из арестанток рассказала, что «старшие по камере» берут на себя дисциплинарные функции. Например, они распределяют спальные места, разрешают или запрещают открывать окна и подходить к ним другим женщинам, некоторым обеспечивают привилегированное положение», — сообщил правозащитник.

Он отметил, что члены ОНК уже обращали внимание администрации СИЗО на необходимость борьбы с проявлениями криминальных субкультур.

Также члены ОНК неоднократно указывали руководству изолятора на скопление цементной пыли на покрытии прогулочных двориков, из-за чего там нечем дышать, а обувь оказывается в грязи.

«Но, судя по вновь поступившим жалобам, женщины вынуждены ежедневно гулять в антисанитарных условиях», — заключил правозащитник.

Ранее в ОНК Москвы рассказали о жалобах заключённых женского СИЗО на то, что их не вывозят в тюремную больницу.