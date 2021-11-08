Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для умных счётчиков
- РИА Новости
Соответствующее решение было принято по итогам рабочей поездки главы кабмина в Калининградскую область.
«Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с председателем правительства рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.
Ответственность за решение вопроса глава кабмина возложил на Минпромторг и Минэнерго. Поручение необходимо выполнить до 1 февраля.
В июле в России вступил в силу закон об умных счётчиках. Теперь с потребителей снимут обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта электроэнергии.