Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для умных счётчиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минэнерго поддержать разработчиков микросхем для умных счётчиков.

Соответствующее решение было принято по итогам рабочей поездки главы кабмина в Калининградскую область.

«Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с председателем правительства рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Ответственность за решение вопроса глава кабмина возложил на Минпромторг и Минэнерго. Поручение необходимо выполнить до 1 февраля.

В июле в России вступил в силу закон об умных счётчиках. Теперь с потребителей снимут обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта электроэнергии.