Титов рассказал об уровне вакцинации среди сотрудников компаний в России

По данным опроса «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», почти половина российского бизнеса близка к достижению уровня вакцинации в 80%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«61,5% опрошенных предпринимателей вакцинировались против COVID-19. 68,1% респондентов сообщили, что более половины штата их компаний уже вакцинировано, в том числе в 48% компаний вакцинированы более 75% сотрудников», — говорится в заявлении.

Российский омбудсмен выразил надежду на то, что повышение уровня вакцинации в России сделает применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с пандемией.

Ранее Титов предложил разрешить в России применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавирусной инфекции.