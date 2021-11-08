Титов рассказал об уровне вакцинации среди сотрудников компаний в России

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По данным опроса «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», почти половина российского бизнеса близка к достижению уровня вакцинации в 80%.
Титов рассказал об уровне вакцинации среди сотрудников компаний в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«61,5% опрошенных предпринимателей вакцинировались против COVID-19. 68,1% респондентов сообщили, что более половины штата их компаний уже вакцинировано, в том числе в 48% компаний вакцинированы более 75% сотрудников», — говорится в заявлении.

Российский омбудсмен выразил надежду на то, что повышение уровня вакцинации в России сделает применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с пандемией. 

Ранее Титов предложил разрешить в России применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавирусной инфекции.

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