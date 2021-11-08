Титов рассказал об уровне вакцинации среди сотрудников компаний в России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
«61,5% опрошенных предпринимателей вакцинировались против COVID-19. 68,1% респондентов сообщили, что более половины штата их компаний уже вакцинировано, в том числе в 48% компаний вакцинированы более 75% сотрудников», — говорится в заявлении.
Российский омбудсмен выразил надежду на то, что повышение уровня вакцинации в России сделает применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с пандемией.
Ранее Титов предложил разрешить в России применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от коронавирусной инфекции.