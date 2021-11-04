Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить в стране применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что правительство России готово признать иностранные препараты на условиях взаимности.

«Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — сказал Титов в комментарии РИА Новости.

Он считает, что все одобренные ВОЗ вакцины должны быть разрешены к ввозу и использованию на территории России.

«Потом «посчитаемся» и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — заключил омбудсмен.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», заявил, что страны мира должны поступиться своими геополитическими интересами и признать вакцины от коронавируса, созданные в других государствах.

К настоящему времени ВОЗ одобрила вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.