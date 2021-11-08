Мишустин поручил навести нормативный порядок в сетевых программах вузов

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки навести нормативный порядок в части использования сетевых программ в высших учебных заведениях.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Минобрнауки поручено навести нормативный порядок в сфере вузовского образования в части использования сетевых программ», — заявили в кабмине.

Отмечается, что министерству поручено проработать возможность для студентов после окончания обучения получать диплом, в котором будут указаны все вузы, принимавшие участие в сетевой программе.

В правительстве уточнили, что с такой просьбой по данному вопросу к премьер-министру обратилась одна из студенток, когда он посещал Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта в Калининграде.

Срок выполнения поручения — 1 апреля 2022 года. Мишустин поручил представить в кабмин промежуточный доклад до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство России увеличит финансирование на строительство кампуса для филиала МГТУ им. Баумана более чем на 2 млрд рублей.